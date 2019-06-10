В Пензе открыли первую смену лагеря «Гвардеец-2»

В Пензе в седьмой раз начал свою работу юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец-2». Первую смену традиционно открыли на плацу филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Там собрались старшеклассники из регионов Приволжского федерального округа.

Воспитанники первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-2» выстроились на плацу филиала военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева. Случайных людей среди них не было. Каждый школьник, находящийся там, решил так или иначе связать свою жизнь с военной службой.

«Мне предложили, так как учусь в кадетском корпусе, попробовать свои силы в этом лагере. Я согласился, съездил на сборы, прошел отборочный тур и сейчас здесь. Планирую поступать в военное училище и хочу посмотреть на все особенности службы», - рассказал учащийся 9 класса лицея №2 из Сердобска Александр Советов.

У мальчишек будет достаточно возможностей ощутить все тонкости военной службы. Как уверяют организаторы, программа лагеря совершенствуется с каждым годом и все больше становится похожей на настоящую школу мужества. За смену ребята научатся обращаться с оружием, увидят технику, которая стоит на вооружении российской армии, проверят свою физическую подготовку в марш-броске и стрельбах на учебном полигоне.

«Инфраструктура способствует тому, чтобы дети максимально погрузились в обстановку российской армии, узнали ее быт, вооружение», - сказал помощник полномочного представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин.

Первая смена продлится 18 дней. Все это время флаг «Гвардейца-2» будет развеваться в воздухе, а символ лагеря, сделанный по специальному заказу кубок, храниться в стенах артиллерийского института. Его на торжественном открытии смены вручили начальнику пензенского филиала военной академии.

В первой смене примут участие старшеклассники из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областей, а также из республик Мородовия, Татарстан и Башкортостан. Оборонно-спортивный лагерь будет работать не только в Пензе, но и под Нижним Новгородом.

«Очень важно, чтобы дети росли любящими Родину, чтобы с уважением относились к истории государства российского, помнили о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, чтобы становились офицерами и были патриотичными. Для этого проводятся такие мероприятия, и мы благодарны, что они реализуются у нас», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря продлится до 26 июня. Планируется, что в 2019 году участие в лагере «Гвардеец» примут более 700 школьников.