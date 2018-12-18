В Пензе открыли памятные доски в честь героев-железнодорожников

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 декабря 2018, 19:42Общество
На стене Пензенского колледжа транспортных технологий открыли памятные доски, посвященные Николаю Драгунову и Сергею Недошивину. Они были выпускниками учебного заведения.
«Связь поколений» - так назвали митинг памяти, на который пришли студенты-железнодорожники. Им рассказали о двух выпускниках учебного заведения, Николае Драгунове и Сергее Недошивине. Первый окончил железнодорожное училище в 1940 году. Во время войны за проявленные при форсировании Днепра мужество и смелость, был удостоен звания Героя Советского Союза. Сергей Недошивин учился в 90-х. Участник боевых действий в Чеченской Республике. Героически погиб в 1999-м, при взятии высоты вблизи Грозного, посмертно награжден орденом Мужества.
«Спасибо большое всем ребятам, студентам и сослуживцам, которые не забывают нас, поздравляют со всеми праздниками», - сказала мама Сергея Недошивина Лидия.
Чтобы студенты колледжа транспортных технологий знали и не забывали, было решено установить на входе две памятные таблички с изображениями и именами героев-железнодорожников. Инициативу поддержали в общественной ветеранской организации «Боевое братство» и в министерстве образования региона - в русле патриотического воспитания молодежи.
«В Пензенской области делается много для того, чтобы школы и колледжи носили имена героев, чтобы в музеях были соответствующие уголки, велась поисковая работа. Мы гордимся тем, что патриотическому воспитанию уделяется такое внимание», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
После открытия мемориальных табличек прозвучал гимн России, а отряд курсантов в честь двух героев-выпускников дал ружейный залп.
18 декабря 2018, 19:59Мэрия Пензы наградила «Экспресс» за высокий профессионализм
18 декабря 2018, 19:49Пензячку обманули при покупке питона
18 декабря 2018, 19:44В пензенском ЗакСобре наградили родителей приемных детей
18 декабря 2018, 19:42В Пензе открыли памятные доски в честь героев-железнодорожников
18 декабря 2018, 19:37В школе №7 планируют возобновить учебный процесс 20 декабря
18 декабря 2018, 19:33Пензенский пловец завоевал «серебро» чемпионата мира
18 декабря 2018, 19:29Пензячке пришлось выгонять квартирантов через суд
18 декабря 2018, 19:26Пензенская команда КВН пригласила на выступление чемпиона Высшей лиги