В Пензе открыли обновленный корпус больницы «РЖД-Медицина»

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13 сентября 2019, 19:09Общество
Губернатор Иван Белозерцев рекомендовал стремиться к высокому уровню реконструкции во всех больницах Пензенской области. В качестве примера привел одно из старейших лечебных учреждений города - клиническую больницу «РЖД-Медицина». Там завершили ремонт, который почти два года проводили за счет средств российской компании. Напомним, изначально больница была создана для работников железной дороги, но сейчас туда за медпомощью могут обратиться все желающие.
Хирургический корпус клинической больницы «РЖД-Медицина» оснастили новейшим оборудованием. В ходе ремонта, на который компания направила порядка 300 миллионов рублей, заменили окна, провели ремонт кровли, вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, была смонтирована централизованная подводка медицинских газов. Но самое главное - повышен комфорт в каждой палате, в том числе - для маломобильных групп населения. В рентгенотделение закуплено цифровое оборудование. Большим спросом населения пользуется мощный цифровой маммограф.
К больнице прикреплено свыше 15,5 тысяч населения. Учреждение включает в себя круглосуточный и дневной стационары, поликлинику, пункты предрейсовых осмотров и фельдшерский медпункт на железнодорожном вокзале. После осмотра отремонтированного корпуса было подписано соглашение между правительством Пензенской области и «РЖД».
«Руководство компании готово инвестировать капитальный ремонт еще одного корпуса. Я сегодня высказал идею, что у нас есть потребность в строительстве лечебно-образовательного корпуса. Для нас он был бы уместен, и для подготовки студентов, и для лечения наших пациентов», - сказал глава региона.
До 2025 года по инвестиционной программе на развитие больницы в планах - направить еще 226 миллионов рублей.
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