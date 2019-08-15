В Пензе открыли обновленную мемориальную доску в память о Борисе Клинченко

В Пензе во дворце водного спорта на улице Калинина состоялось торжественное открытие обновленной мемориальной доски в память о 90-летии со дня рождения заслуженного тренера СССР Бориса Клинченко.

На мероприятии присутствовали друзья и родственники тренера, среди них были дочь Татьяна, жена Наталья, внуки и правнуки. Также почтить память о Борисе Клинченко пришли министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский, прыгун в воду, чемпион Олимпийских игр 2000 года Игорь Лукашин, тренер Андрей Бекетов и другие заслуженные и начинающие спортсмены.

«Борис Клинченко сделал за свою жизнь очень много. Он создал школу прыжков в воду, планка в которой до сих пор высока. Мы ждем в каждом крупном старте, что пензенские ласточки будут выигрывать», - рассказал Григорий Кабельский.

Он добавил, что в первой группе тренера занималась Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийская чемпионка Ирина Калинина. Кроме того, многие ученики Бориса Клинченко стали тренерами и в настоящее время работают во дворце водного спорта.

«Я призываю юное поколение, которое занимается прыжками в воду, продолжать совершенствоваться в этом виде спорта. Пусть ваше будущее будет таким же славным, как и у многих наших великих спортсменов. Наша задача - сохранить память Бориса Клинченко и его традиции», - подытожил министр.

Борис Клинченко внес огромный вклад в развитие советских и мировых прыжков в воду. Он был новатором в методике обучения и тренировок, изобретателем специального инвентаря и оборудования, которые он сам и изготавливал. Борис Клинченко создал в Пензе специализированную школу, которая стала лабораторией современной методики и организации подготовки прыгунов в воду высокого класса. Он был одним из соавторов книги о прыжках в воду, написал несколько методических разработок по вопросам инвентаря и оборудования, методов страховки и помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».