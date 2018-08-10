В Пензе открыли обновленную Галерею почета лучших строителей региона

Сыну - благодарственное письмо, жене - цветы. Награде, которую Александр Ежов получил из рук главы региона, радовались всей семьей. В 2018 году пензенец стал первым в региональном конкурсе профмастерства среди плиточников. В профессии Александр 15 лет, главными качествами строителя считает трудолюбие, ответственность и, конечно, любовь к работе.

«Всю жизнь был тяга к этому, нравится строить. Максимальное удовлетворение получаешь, когда проект завершен, люди благодарят, потому что стараемся делать свою работу ответственно и качественно», - сказал он.

Александр Ежов стал одним из 20 мастеров своего дела, портреты которых появились на обновленной Галерее почета строителей. В преддверии профессионального праздника лучших строителей и руководство компаний, которые показали высокие результаты, поздравили первые лица города и области. Губернатор поблагодарил отличившихся, в первую очередь, за веру в свои силы и стремление двигаться дальше.

«Пензенские строительные компании работают, как бы ни было сложно. Зачастую даже в ущерб финансовому состоянию, но руководители понимают, что надо строить и придет время, когда спрос на жилье будет выше», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона призвал больше строить качественного жилья эконом-класса, чтобы у людей была возможность приобретать квадратные метры по доступным ценам. В целом же, на ближайшие годы идей для развития строительной отрасли в регионе - масса.

«Государство постарается поддержать строительный комплекс. Например, снизить ипотечную ставку, финансировать инженерные коммуникация, сейчас вышла федеральная программа по стимулированию жилищного строительства, мы в ней участвуем», - рассказал министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Детская поликлиника, новые корпуса онкологического центра, хирургический корпус, пять детских садов, - всех социально значимых объектов, которые начнут возводить уже в 2018 году - не перечислить. И на каждой строительной площадке предстоит трудиться кому-то из этой сферы.

Еще больше поздравлений и слов признательности за ежедневный труд строители получат 12 августа - в свой профессиональный праздник.