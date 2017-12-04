04 декабря 2017, 19:03Общество В Пензе открыли обновленную дорогу на ул. Сухумской В Пензе торжественно открыли обновленную дорогу на улице Сухумской. Теперь дорога в Спутник стала шире и состоит из пяти полос, три из которых предназначены для выезда на улицу Терновского, а две - для въезда в микрорайон. Реконструированный участок порадует не только автомобилистов, но и пешеходов - для них обустроили тротуар.

Один из самых популярных въездов в город Спутник готов. Четыре месяца на улице Сухумской шумела строительная техника: шла реконструкция дорожного полотна. Проезжую часть то и дело перекрывали, начиная благоустройство новых полос. Наконец, жители и гости микрорайона могут вздохнуть с облегчением, теперь никаких пробок: организовано три полосы движения по три с половиной метра каждая. Реконструкция затронула и перекресток Сухумской и Терновского. Там для удобства количество полос было решено увеличить до пяти. Новую автодорогу жители микрорайона приняли на «ура».

«Хочется сказать огромное спасибо за такую прекрасную дорогу. Стало намного лучше. Теперь проще добираться. И, конечно же, появилось освещение, что немаловажно. Стало не так страшно ходить», - отметили жители Города Спутник Ксения и Софья Карцевы.

По обе стороны от автодороги установили световые опоры. Кроме этого, весь участок привели в соответствие стандартам: обустроили ливневую канализацию, повесили необходимые дорожные знаки и обезопасили пешеходов, оградив тротуар от проезжей части. Во время ремонта подрядчик фактически отстроил дорогу заново.

«Из-под дороги вынесены все коммуникации: телефонная связь, электроснабжение, водоотведение, водоснабжение, теплоснабжение», - рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.

Качество отремонтированного дорожного полотна оценил глава региона. Иван Белозерцев отметил, что реконструкция помогла решить сразу несколько проблем микрорайона.

«Очень важно, чтобы было меньше пробок, чтобы для людей создавались нормальные условия для жизни и комфортные условия для проживания. Эта дорога частично решила эту задачу», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Открытие дороги не обошлось без перерезания символичной красной ленты. Ответственное дело доверили жителям микрорайона. Первым по обновленной автостраде проехал общественный транспорт.

В Городе Спутнике и дальше продолжат заниматься благоустройством территории и созданием инфраструктуры. Сейчас в разработке находится проект реконструкции выезда на Шемышейскую трассу.

Общество

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