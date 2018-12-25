В Пензе открыли музей спорта

Фотографии, медали, кубки, униформа - знаменитых олимпийских чемпионов России и Советского Союза, в том числе - из Пензы. То, что уже вошло в историю отечественного спорта теперь, стало достоянием уникального музея, который открылся во дворце единоборств «Воейков». Торжественное открытие спортивной галереи прошло с участием губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также директора Государственного музея спорта и, конечно же, тех, без кого этот музей не мог бы существовать

К его открытию готовились более двух лет. Большинство экспонатов собирали представители спортивных федераций Пензенской области, но, конечно, основная заслуга создания такого музея принадлежит самим спортсменам.

«Многие спортсмены отдали сюда дорогие сердцу награды, мы считаем их главными раритетами в экспозиции, - это медали Ирины Калининой, Натальи Сутягиной и многих других», - рассказала заместитель директор Пензенского государственного краеведческого музей Надежда Кныш.

У двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Алии Мустафиной в музее пока только фотография. Снимок был сделан сразу после успешного выступления на первых европейских играх в 2015 году, на которых гимнастка завоевала «золото». В музей она пообещала принести свои будущие награды. В ее планах - новые победы.

«С марта буду выступать на международных стартах этапа кубка мира (0+), затем чемпионат России в Пензе, а дальше посмотрим», - сказала она.

С уникальными экспонатами музея ознакомился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, а также специальный гость - директор Государственного музея спорта Елена Истягина-Елисеева. Пензенских чемпионов она призвала приходить в музей чаще, чтобы лично рассказывать о своих достижениях и пути к победам.

«Такой формат используется в Государственном музее спорта с большим успехом, и этот посыл, который дает мастер высокой квалификации, он бесценен», - отметила Елена Истягина-Елисеева.

«Сегодня российские спортсмены показывают очень высокие результаты, и мы, конечно, гордимся их достижениями, поэтому важно помнить о них», - сказал Иван Белозерцев.

Поручение от губернатора - чтобы каждый ребенок в регионе обязательно посетил этот музей - и, пожалуй, никто из детей от этого не откажется. Кстати, там представлены не только достижения пензенских олимпийцев. В двух залах расположены экспонаты из Государственного музея спорта. Среди них - золотой мяч Льва Яшина или, например, образцы футбольной формы - с начала XX века и до наших дней.