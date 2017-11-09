09 ноября 2017, 14:51Общество В Пензе на территории УМВД открыли мемориальный комплекс 8 ноября в России - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих внутренних войск МВД. В Пензе прошел торжественный митинг. В нем приняли участие жены, дети и коллеги погибших служителей порядка.

На территории регионального управления МВД был открыт мемориальный комплекс. На каменном символе памяти высечены имена 111 сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

«Тяжело, когда теряешь близких людей. И с годами боль утраты не утихает. Спасибо большое всем сотрудникам, которые о нас заботятся, переживают вместе с нами», - поделилась вдова полицейского Светлана Мельзетдинова.

«Отдав свои жизни за отечество, ваши мужья, дети и отцы обрели бессмертие в сердцах будущих поколений пензенцев. Память живет в наших сердцах. На примерах их подвигов мы воспитываем личный состав и укрепляем веру в торжество закона и справедливости», - сказал начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Юрий Рузляев отметил, что мемориальные доски появляются по всей Пензенской области. Над ними планируют работать до тех пор, пока не будет увековечена память каждого погибшего сотрудника.

Общество

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