В Пензе открыли мемориальную доску Василию Ключевскому

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14 ноября 2018, 19:42Культура
Именем Василия Ключевского 14 ноября официально отмечена еще одна географическая точка Пензы. Мемориальную доску, посвященную выдающемуся историку, открыли на доме №56 по улице Чкалова. В этом здании он учился несколько лет.
«Конечно, 2018 год не стал исключением в череде знаменательных событий, которые проводят пензенцы в честь Ключевского. Например, в 2017-м ко дню рождения историка одной из школ присвоено его имя», - отметил председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.
Во времена Василия Ключевского в доме по адресу улица Чкалова, 56 располагалась духовная семинария. Сейчас это корпус ПГУ, в котором обучаются будущие стоматологи. Автором мемориальной доски стал пензенский скульптор Валерий Кузнецов.
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