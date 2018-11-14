В Пензе открыли мемориальную доску Василию Ключевскому

Именем Василия Ключевского 14 ноября официально отмечена еще одна географическая точка Пензы. Мемориальную доску, посвященную выдающемуся историку, открыли на доме №56 по улице Чкалова. В этом здании он учился несколько лет.

«Конечно, 2018 год не стал исключением в череде знаменательных событий, которые проводят пензенцы в честь Ключевского. Например, в 2017-м ко дню рождения историка одной из школ присвоено его имя», - отметил председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.

Во времена Василия Ключевского в доме по адресу улица Чкалова, 56 располагалась духовная семинария. Сейчас это корпус ПГУ, в котором обучаются будущие стоматологи. Автором мемориальной доски стал пензенский скульптор Валерий Кузнецов.