В Пензе открыли мемориальную доску в память об эвакогоспитале времен ВОВ

На здании классической гимназии №1 установили мемориальную доску в память о размещении эвакогоспиталя. В годы Великой Отечественной войны помещения учебного заведения были выделены для лечения солдат Красной Армии, раненных на фронте. В конце 80-х памятная табличка была разрушена. Новую установили благодаря проекту пензенских поисковиков.

Прошло почти 74 года, но память о событиях, которые происходили в стенах гимназии №1, жива и будет жить еще очень долго. Пока на фронтах Великой Отечественной войны советские солдаты отбивали атаки врага, там спасали жизни бойцов. С июля 1941-го до конца 1946 года в здании классической гимназии №1 был развернут эвакогоспиталь №16-48. Теперь память о нем увековечена в мемориальной доске.

Право открыть памятную табличку было предоставлено губернатору Ивану Белозерцеву, а также внуку начальника эвакогоспиталя.

«Наши медицинские сестры, врачи спасали жизнь раненым, за это им низкий поклон. И в честь того, что эвакогоспиталь находился в здании гимназии № 1, мы открываем здесь мемориальную доску - это память о тех, кто совершил трудовой подвиг на территории Пензенской области», - сказал глава региона.

Согласно архивным записям, за пять с лишним лет работы этого эвакогоспиталя медики провели свыше 1800 операций и смогли оказать помощь 7000 красноармейцам. Почти 80% из них после лечения вернулись в строй.

«Есть свидетельства, которые говорят о том, что медицинский персонал этого госпиталя не выходил из здания по двое-трое суток. В 1943 году ежесуточно делалось до 40 операций, и днем, и ночью», - рассказал внук начальника эвакогоспиталя №16-48 Александр Левков.

«Хирурги, медсестры все делали для того, чтобы восстановить раненных бойцов. Я это на себя испытал, находясь тоже в этом госпитале на лечении», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Федор Степанов.

Памятная табличка с надписью «Здесь был эвакогоспиталь» была разрушена при капитальном ремонте гимназии в конце 80-х годов прошлого века. Инициаторами установки новой стали пензенские поисковики. Региональное отделение работает над проектом «В тылу герои не забыты», который посвящен всем госпиталям времен войны.

После торжественной церемонии губернатор провел встречу с поисковиками. Глава региона отметил большую роль таких отрядов в заполнении белых пятен отечественной истории и поблагодарил участников общественного движения за работу. В свою очередь, представители организации поделились результатами их последней экспедиции в Орловской области и рассказали о своих проектах.