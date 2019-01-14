«В Пензе открыли курсы камикадзе?» Новичок проверил учителя на прочность

Пензенец поделился в Сети видео опасных маневров курсанта одной из автошкол города.

Пользователь опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как учебная машина вылетела на встречу и едва не врезалась в легковушку. К счастью, курсанту удалось избежать лобового столкновения.

«В Пензе открыли курсы камикадзе? Или курсант решил проверить нервы инструктора?» - написал он.

Подписчики в комментариях отметили, что ученик справился с заносом на «отлично», но «инструктору не позавидуешь».

«Инструктор стал на шаг ближе к облысению», - отметил Вадим, пишет ИА «Пенза-Пресс».