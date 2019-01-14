«В Пензе открыли курсы камикадзе?» Новичок проверил учителя на прочность

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14 января 2019, 14:03Происшествия
Пензенец поделился в Сети видео опасных маневров курсанта одной из автошкол города.
Пользователь опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как учебная машина вылетела на встречу и едва не врезалась в легковушку. К счастью, курсанту удалось избежать лобового столкновения.
«В Пензе открыли курсы камикадзе? Или курсант решил проверить нервы инструктора?» - написал он.
Подписчики в комментариях отметили, что ученик справился с заносом на «отлично», но «инструктору не позавидуешь».
«Инструктор стал на шаг ближе к облысению», - отметил Вадим, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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