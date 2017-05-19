В Пензе открыли купальный сезон

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19 мая 2017, 17:39Общество
Представители регионального Управления ЖКХ и ГЗН и ГУ МЧС России по Пензенской области посетили зоны отдыха у больницы скорой помощи им. Г.А. Захарьина, в селе Засечное и пляж «Русеевский».
В ходе рейда специалисты провели инструктажи с организаторами, проверили наличие оборудованных спасательных постов и информационных стендов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
У водоема около больницы скорой помощи им Г.А. Захарьина появились отдыхающие, некоторые уже открыли купальный сезон. Представители ведомств рассказали им об опасности купания в холодной воде и несанкционированных местах, а также напомнили телефоны экстренных служб.
«Всего 11 купальных мест готовится к открытию к 1 июня. Все они будут осмотрены специалистами», - сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.
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