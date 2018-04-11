В Пензе открыли «горячую линию» для дольщиков

В Госжилстройтехинспекции Пензенской области организована «горячая линия» по вопросам, связанным с защитой прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков.

Телефон «горячей линии»: 94-13-94. Время работы - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00.

Напомним, в регионе 1476 человек стали обманутыми дольщиками. О том, какие меры предпринимаются для решения проблемы, читайте здесь и здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».