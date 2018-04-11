В Пензе открыли «горячую линию» для дольщиков

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11 апреля 2018, 17:39Общество
Пензенская Госжилстройтехинспекция проведет «горячую линию» (0+) для дольщиков.
В Госжилстройтехинспекции Пензенской области организована «горячая линия» по вопросам, связанным с защитой прав граждан-участников долевого строительства, пострадавших от действий застройщиков.
Телефон «горячей линии»: 94-13-94. Время работы - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00.
Напомним, в регионе 1476 человек стали обманутыми дольщиками. О том, какие меры предпринимаются для решения проблемы, читайте здесь и здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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