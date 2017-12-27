27 декабря 2017, 16:37Общество В Пензе открылась женская консультация на ул. Пушкина 27 декабря в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков сообщил об открытии женской консультации на улице Пушкина.

«Женская консультация начала свою работу с понедельника,25 декабря. Туда переехали областная консультация и женская консультация из больницы им. Семашко», - рассказал Владимир Стрючков.

Торжественное открытие учреждения здравоохранение состоится после новогодних праздников.

Напомним, ранее в этом месте располагался роддом, его закрыли на реконструкцию в 2013 году. На реконструкцию здания из областного бюджета было выделено 116 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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