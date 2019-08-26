В Пензе открылась ярмарка местных трикотажных и кожаных изделий

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26 августа 2019, 19:28Бизнесновости
В областном центре открылась ярмарка Penza Market (0+), в рамках которой местные работники легкой промышленности представляют собственную текстильную продукцию. Предприятия-участники входят в пензенский кластер «Легпром». Они зарекомендовали себя как производители современной, удобной, а главное - качественной одежды.
Производители представили одежду для детей и взрослых, домашний текстиль, кожгалантерею и аксессуары.
«Наше предприятие - 28 лет на рынке. Занимаемся пошивом верхней одежды. Нас знают в Москве, а в Пензе мы не очень были представлены. Сейчас, при помощи кластера «Легпром», все изменится», - сказала директор предприятия Ольга Хамзина.
Швейный кластер был создан четыре года назад по инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Предприниматели быстро убедились в преимуществах бизнес-объединения, которое позволило повысить качество продукции, конкурентоспособность и модернизировать производство. Такое дефиле организуют в третий раз. На нем участники делятся опытом, берут на вооружение наработки коллег, а заодно демонстрируют публике новые коллекции.
«Охотно соглашаются прийти, перечень участников постоянно расширяется. Думаю, эффект есть. Это позволяет предприятиям оценить спрос и сделать какие-то корректировки, а жителям - узнать пензенскую продукцию и приобрести ее по лояльным ценам», - отметил врио министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов.
В кластер входят четыре десятка компаний, на которых трудятся 1500 человек. Основные направления работы - производство технических тканей, трикотажных и кожаных изделий.
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