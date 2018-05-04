В Пензе открылась ярмарка для дачников

В Пензе на площади Ленина стартовал ежегодный фестиваль «Сезон уДачи» (0+). В нем принимают участие свыше 100 представителей агробизнеса области и соседних регионов.

«Купила крыжовник без шипов, картошку на семена. Цена нормальная, сейчас как раз сезон», - отметила жительница Пензы Ольга Еськина.

Для многих пензенцев региональный сельскохозяйственный фестиваль стал сигналом к старту дачного сезона. На ярмарке горожане запасались инвентарем, покупали саженцы деревьев и кустарников, цветочную рассаду. Производители представили продукцию на любой вкус.

«Представлен разнообразный ассортимент хвойных, декоративно-лиственных, плодовых растений, кустарников и многолетних цветов многолетних», - рассказала индивидуальный предприниматель Наталья Арефьева.

«Здесь, в основном, пензенская продукция, начиная от семян, посадочного материала и саженцев, заканчивая декоративными растениями, коваными изделиями, сооружениями для дач и инвентарем, практически на любой вкус», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Владельцы частных подворий могут приобрести кур, цесарок. Равиль Амиров - фермер из Городищенского района, он разводит коз, гусей и коров. На развитие семейной фермы он трижды получал областные гранты. Без них, признается, не решился бы заниматься сельским хозяйством.

Владимир Митюряев - руководитель хозяйства из Башмакова, похвалился губернатор своей богатой коллекцией винограда. Его у него - более 200 сортов. На фестивале не было практически ни одной свободной минуты. Каждому покупателю в придачу к саженцам давал советы по посадке и уходу.

Оживленная торговля шла у прилавков с семенным луком. Производители и там удивляли разнообразием сортов посадочного материала.

Инициатива проведения фестиваля «Сезон уДачи» принадлежит губернатору. По словам Ивана Белозерцева на ярмарке пензенцы получили возможность в одном месте запастись всем необходимым, чтобы открыть садово-огородный сезон.

«Для дачников важно, придя сюда, купить все необходимое, так как здесь большой выбор, конкуренция среди производителей. Везут с разных районов рассаду, конечно, им надо продать, они этим зарабатывают, а покупатели могут не ограничивать и купить там, где им больше понравится, это очень хорошо», - отметил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что количество участников ярмарки ежегодно растет. Глава региона предложил в сентябре провести фестиваль винограда, чтобы производители могли представить свою продукцию.

Фестиваль «Сезон уДачи» продолжит свою работу на площади Ленина 5 мая с 9 до 15 часов.