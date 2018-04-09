В Пензе открылась выставка юных мастеров прикладного творчества

В музее народного творчества открылась выставка «Маленьким рукам - большое мастерство» (0+). Роспись и резьба по дереву, выполненные руками школьников, поставили по соседству с работами мастера прикладного творчества Сергея Ткачева. Специально для жителей и гостей Пензы из Шемышейки привезли 135 уникальных экспонатов.

Воспитанники шемышейской студии «Художественные ремесла» живут народным искусством. Поделки 12 лучших учеников выставлены вместе с работами, созданными их наставником. Сергей Ткачев занимается прикладным творчеством более 20 лет.

«Когда пришел после окончания училища культуры, самому было интересно. Затем стали дети ходить. Сначала десять, потом все больше и больше. Занимались лозоплетением и росписью, после перешли на другие виды искусства, ребята заинтересовались», - рассказал он.

Сейчас у мастера занимаются около 100 детей. В течение пяти лет они изучают разные виды росписи, резьбы по дереву и плетения.

«Я занимаюсь четыре года городецкой росписью. Композиция строится белым и черным цветами. Процесс заставляет полностью расслабить, проникаешь в работу и ни о чем не думаешь», - отметила ученица студии «Художественные ремесла» Ксения Старкина.

Концентрации и вниманию молодых художников можно только позавидовать. На создание небольшой работы с традиционным мотивом уходит несколько недель. Для Ирины Сафроновой годы учебы не прошли даром. Самой юной участнице выставки - всего десять лет.

«Большие работы делаются очень долго, почти месяц», - сказала она.

На выставке представлены 135 лучших работ воспитанников студии «Художественные ремесла». Гостей ждут ежедневно с 10 до 17 часов.