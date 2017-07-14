В Пензе открылась выставка Вячеслава Дудрова

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14 июля 2017, 20:15Культура
Петр I и Владимир Высоцкий в дереве. Пензенский скульптор и художник Вячеслав Дудоров представил свои работы на юбилейной выставке в честь своего 80-летия. В Пензенском музее народного творчества труды мастера могут увидеть все желающие.
Чтобы создать скульптуру Петра I, Вячеславу Дудорову потребовалось больше месяца. Художником он стал поздно, первые работы он создал в 80-х, уже в зрелом возрасте. Начинал со скульптур из гипса и портретов. На выставке в честь своего юбилея художник собрал свои лучшие произведения. Отсутствие академического образования, рассказывает мастер, не помешало ему состояться как художнику.
«Я - самоучка, но литературу штудировал. Пластическую анатомию всю перерисовал», - сказал художник и скульптор Вячеслав Дудоров.
Любимый жанр живописи художника - городской пейзаж. На картинах Вячеслава Дудорова замерли Крым, Нижний Новгород и любимая им старая Пенза. Выставляется мастер не впервые. В Доме народного творчества Вячеслав - уже в четвертый раз. В работе художнику помогает его самый близкий человек - его супруга.
«Все его идеи мы вместе прорабатываем. Творчество мастера зависит, прежде всего, от близких людей. Если есть условия для творчества, то весь потенциал, который находится внутри, реализуется», - пояснила супруга художника.
Познакомиться с работами мастера пензенцы могут с 10.00 до 17.00 в музее народного творчества Пензы. Юбилейная выставка проработает до 1 августа. Кстати, понравившиеся скульптуры и картины можно будет приобрести.
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