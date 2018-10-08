В Пензе открылась выставка, воспевающая женский образ

Изящество, гармония и поистине первозданная красота. В картинной галерее имени Савицкого открылась персональная выставка «Ева» (18+) пензенского скульптора Германа Феоктистова. Идею создания экспозиции автор вынашивал несколько лет. Теперь, когда все работы завершены, о замысле мастера могут узнать все желающие.

«О люди, все похожи вы на прародительницу Еву, что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам - рай не рай», - процитировал скульптор отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина.

Эти строки можно считать девизом новой выставки, считает Герман Феоктистов. Скульптор изобразил праматерь всех людей в различных образах. Экспозиция из 100 работ получила название «Ева». В выставочном зале - фигуры из керамики, дерева, а также несколько барельефов и четыре десятка графических изображений. Многие экспонаты имеют свой - философский - подтекст.



«Здесь изображены щука и карасики, то есть в раю до того, как Ева сорвала яблоко, все звери мирно существовали друг с другом. Никто никого не ел. Яблоко сорвано, гармония нарушена - щука уже охотится за карасями», - пояснил смысл одной из работ Герман Феоктистов.

Над созданием образов автор работал шесть лет и уверяет, что делал то, что ему нравится. Потому искусственно выдумывать ничего не пришлось. Для десятков работ позировали всего пять натурщиц, при этом портретные черты и тонкое изящество форм у каждой скульптуры неповторимы.



«В разное время всегда старались показать именно красоту женского тела. Никакого здесь бесстыдства и позора нет - реальная жизнь. Все женщины – Евы, и в нас рождается жизнь», - отметила мама автора выставки Зоя Феоктистова.

Творчество Германа Феоктистова хорошо знакомо пензенцам. Кто не знает его уличные городские скульптуры: «Ювелира», «Бездомного кота Митьки» и памятник пропуску в Заречном? На персональные выставки мастера приходят многие - говорят слова благодарности за возможность насладиться прекрасным и поддерживают необычной исторической атрибутикой.



«Костюм, карнавал, праздник, торжество, хорошее настроение, чтобы было больше позитива и улыбок у людей. Я тоже, как и Герман Михайлович, занимаюсь исторической реконструкцией, я - художник, пришел в своем костюме. Это французский костюм 17 века», - рассказал посетитель выставки Николай Остапенко.

В последние годы скульптор выделил в своем творчестве три основные темы. Это североамериканские индейцы, русские солдаты времен войны с Наполеоном и женская красота. К своему 60-летию Герман Феоктистов намерен пополнить богатую коллекцию еще одним направлением. Портреты и характеры талантливых и известных соотечественников он представит в экспозиции «Земляки».