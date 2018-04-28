В Пензе открылась выставка «Сто мгновений прекрасного»

«Пенза увидела «Сто мгновений прекрасного» (0+). С необычной выставкой жителей познакомил художник из Мордовии Евгений Балакшин. В экспозицию мастера вошли больше 50 работ.

Художнику из Саранска удалось передать атмосферу закулисья балетной школы в красках. В его коллекции - сотни работ. На выставку в пензенскую картинную галерею имени Савицкого мастер привез лучшие полотна, созданные за последние шесть лет.

«Я рисую детей, животных, люблю изображать пейзажи и натюрморт. Мне хотелось больше цветов привезти, но, видимо, их достаточно», - рассказал Евгений Балакшин.

Свою выставку художник назвал «Сто мгновений прекрасного». Живя в деревне, автор искал вдохновение в окружающем. Материалы классические - холст и масло. Особенностью выставки стало сочетание в полотнах всех времен года, зритель может перенестись из жаркого лета в холодную зиму за пару минут.



Выставка стала не только прекрасной возможностью познакомиться с работами мастера. Зрители могли сравнить разные художественные школы.

Выставка будет работать до 27 мая. На смену живописным полотнам Евгения Балакшина придут работы, выполненные им в технике пастель (0+).