В Пензе открылась выставка «Сто мгновений прекрасного»

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28 апреля 2018, 19:44Культура
«Пенза увидела «Сто мгновений прекрасного» (0+). С необычной выставкой жителей познакомил художник из Мордовии Евгений Балакшин. В экспозицию мастера вошли больше 50 работ.
Художнику из Саранска удалось передать атмосферу закулисья балетной школы в красках. В его коллекции - сотни работ. На выставку в пензенскую картинную галерею имени Савицкого мастер привез лучшие полотна, созданные за последние шесть лет.
«Я рисую детей, животных, люблю изображать пейзажи и натюрморт. Мне хотелось больше цветов привезти, но, видимо, их достаточно», - рассказал Евгений Балакшин.
Свою выставку художник назвал «Сто мгновений прекрасного». Живя в деревне, автор искал вдохновение в окружающем. Материалы классические - холст и масло. Особенностью выставки стало сочетание в полотнах всех времен года, зритель может перенестись из жаркого лета в холодную зиму за пару минут.
Выставка стала не только прекрасной возможностью познакомиться с работами мастера. Зрители могли сравнить разные художественные школы.
Выставка будет работать до 27 мая. На смену живописным полотнам Евгения Балакшина придут работы, выполненные им в технике пастель (0+).
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