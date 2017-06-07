07 июня 2017, 17:49Культура В Пензе открылась выставка ретро-автомобилей Увлечениям некоторых пензенцев можно позавидовать. В Пензенском государственном университете открылась выставка ретро-автомобилей. На ней представлено два десятка машин.

Блестят, как новенькие! Сразу и не скажешь, что каждая из этих машин на ходу - уже многие десятилетия. Здесь есть и звезда многих советских кинолент 21-я «Волга», и вездеход «ГАЗ-69», и легенда советского автопрома – «Москвич».

На выставке каждый ретро-автомобиль можно хорошенько рассмотреть, потрогать и посидеть внутри, словом, окунуться в прошлое.



Выставку машин прошлого столетия, которая открылась на территории пензенского госуниверситета, посвятили памяти Виктора Лазуткина. Почетный гражданин Пензенской области стал основоположником движения реставрации старых автомобилей в городе. Из 20 машин в экспозиции - восемь принадлежат его семье, а точнее - внукам.

Даже самому молодому экспонату выставки – «копейке» - почти 30 лет. Последний «ВАЗ-2101» сошел с конвейера в 1988 году. А красавец из серии автомобилей немецкой торговой марки Mercedes-Benz - самый старый.

Содержать ретро-автомобиль не так-то просто, признаются владельцы. Прежде всего, необходимо знать, как устроена машина. У декана факультета машиностроения и транспорта ПГУ Геннадия Козлова с этим все в порядке. Свою «Победу» 1949 года выпуска он приобрел несколько лет назад у участника Великой Отечественной войны.



Прокатиться по Пензе на теперь уже диковинных авто в 2018 году смогут и студенты ПГУ. Идею таким образом поощрять лучших учащихся высказал ректор Александр Гуляков.



«После выставки организуем эскорт - сделаем почетный круг по городу и будем им разрешать взять с собой лучшего друга или лучшую девушку», - сказал он.

Погрузиться в атмосферу времен, когда автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящей роскошью, можно будет в течение двух дней. Выставка продлится до 8 июня.

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