В Пензе открылась выставка ретро-автомобилей

На площадке перед Пензенским госуниверситетом выстроились в ряд ретро-автомобили военных и послевоенных лет. Всего - около двух десятков редких машин. Легендарная «Победа», «Чайка», «Москвич» выглядят так, будто только сошли с конвейера.

За два дня до великого праздника «Победу» можно лицезреть во всей красе. Она, вместе с другими 18-ю ретро-автомобилями, с утра припарковалась перед зданием ПГУ. В 2019 году легендарной машине исполнится ровно 70 лет. Директор Политехнического института Геннадий Козлов выкупил ее у ветерана Великой Отечественной войны и, восстановив, при случае не отказывает себе в удовольствии сесть за руль.

«Хороший, комфортный автомобиль. Конечно, он не предназначен для скоростной езды, сейчас больше для торжественных мероприятий, я периодически с флагом ездил по городу на ней, выставлял на проспекте Победы, к ней выстраивалась очередь из детишек, с удовольствием подходили, садились за руль», - рассказал он.

В «Победе», по словам Геннадия Козлова, - даже просторнее, чем в правительственной «Чайке», в салоне которой когда-то сидел первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.

«Москвич-402» - довольно редкая модель автомобиля даже для середины XX века, за три года с конвейера их выпустили чуть меньше 88 тысяч.

«Все стоит родное, начиная от переключения передач на руле и заканчивая двигателем, подвеской, все это отреставрировано из деталей, которые были выпущены на заводе малолитражных автомобилей в Москве», - рассказал владелец автомобиля «Москвич-402» Олег Тараканов.

Всего их 18. Они стоят не только в пензенских гаражах. Некоторые приехали на выставку из Мордовии и Москвы. Розовый «Запорожец», напоминающий современные малолитражки, - из Саратовской области. Помимо эстетического удовольствия, по словам ректора ПГУ Александра Гулякова, студенты, специализирующиеся на машиностроении, должны испытывать к автомобильным раритетам профессиональный интерес.

«Для того, чтобы производить современную продукцию, внедрять современные технологии, надо великолепно знать историю машиностроения», - отметил он.

В 2019-м организаторы собираются пригласить к участию еще больше поклонников ретро-автомобилей. В свою очередь, владельцы раритетов надеются, что выставка приживется и станет традиционной.