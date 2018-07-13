В Пензе открылась выставка работ рукодельницы Нины Илюниной

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13 июля 2018, 19:49Политика
В пензенском музее народного творчества открылась выставка пензенской мастерицы Нины Илюниной (0+).
В экспозицию вошли 80 работ, большая часть из которых - это аппликации. Особое место на выставке мастер отвела работам из соленого теста.
«Из него - проще всего. Сначала лепила зверушек, птичек, а затем увлеклась», - сказала она.
За 20 лет рукодельница создала сотни картин и украшений, десятки ваз из макарон и плетеных шкатулок. Останавливаться на достигнутом мастер не собирается. В ближайших планах - освоение новых техник.
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