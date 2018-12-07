В Пензе открылась выставка, посвященная подвигу Павла Петрачкова

9 декабря в России отметят День героев Отечества. Это недавно установленная памятная дата в честь сотрудников специальных подразделений, которые, зачастую жертвуя собственной жизнью, выполняли поставленные задачи в боевой обстановке. В клубе войсковой части города Заречного ко Дню героев Отечества приурочили выставку (6+) с информацией о подвиге, который совершил Павел Петрачков.

Уроженец Омска погиб в Чечне в 2010-м. Он мог бы спокойно рассказывать о патриотизме детям на уроках истории. Но выбрал другой, опасный и в то же время героический путь.

«Павел обучался в педагогическом институте на историческом факультете. Всегда хотел получить офицерское образование, и как раз в то время организовывался отряд спецназа «Булат». Приехал его представитель, и предложил поехать служить», - рассказал сослуживец Павла Петрачкова Николай Карпов.

Герой достойно нес службу с начала 2000-х. Участвовал в боевых действиях в Дагестане и Чечне. Одной из задачей его подразделения была охрана государственных объектов. В 2010-м разведгруппа отряда специального назначения обнаружила замаскированную, хорошо укрепленную базу боевиков. На подмогу разведчикам выдвинулась команда во главе с лейтенантом Петрачковым. По спецназовцам вел непрерывный огонь боевик-пулеметчик. Офицер подкрался с фланга и броском гранаты уничтожил огневую точку.

«Лейтенант Петрачков принял мужественное и героическое решение бросить вторую гранату и окончательно уничтожить бункер. Он вновь приблизился на нужное для поражения противника расстояние, но в этот момент получил несовместимое с жизнью ранение», - рассказал начальник клуба в/ч 3473 города Заречный Вадим Родионов.

Это была снайперская пуля. Ценой своей жизни командир сохранил подчиненных. Летом 2010 года президент страны присвоил погибшему офицеру звание Героя России. Павел Петрачков был похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища Пензы.