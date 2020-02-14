В Пензе открылась выставка, посвященная героям Отечества

14 февраля 2020, 19:14Культура
В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Пензе открылась уникальная выставка, посвященная героям Отечества (0+). В экспозиции представлены предметы амуниции и личные вещи военнослужащих с I до XX веков.
Часы, которые раньше использовались в танках, сейчас - большая редкость. Те, что представлены на выставке, были выпущены в 1936 году. Найти их можно, пожалуй, только на аукционах. Возможность увидеть артефакт появилась у жителей Пензы, которые придут на выставку в Дом молодежи. Там и оружие, и солдатская форма, письма и документы. Автор экспозиции - коллекционер Олег Машин. Ему принадлежит большинство экспонатов. Он собирал их на протяжении десяти лет и до сих пор продолжает искать уникальные артефакты.
«Очень трудно найти оригинальные вещи. Если по Первой мировой и Великой Отечественной войнам что-то встречается, то, чтобы обнаружить реальный артефакт, нужно посидеть в архивах», - рассказал он.
В экспозиции представлена военная амуниция не только прошлого столетия: там есть оружие, которым сражались племена, жившие на территории нашей страны в начале первого тысячелетия, а еще предметы, принадлежащие участникам Афганской и Чеченских войн.
«Это постоянно надо доносить до молодежи, чтобы она понимала, что дело не только в призрачных ценностях, но и в тех, которые очень дороги для нас, - это Родина, государство и наша жизнь», - отметил председатель пензенского отделения российского «Союза ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.
Всего на выставке - несколько сотен экспонатов. Увидеть и даже прикоснуться к ним может любой желающий. Экспозиция будет работать до 20 мая.
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