В Пензе открылась выставка, посвященная 74 годовщине Победы

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08 мая 2019, 19:02Культура
Каждый прошедший год отдаляет важное событие в истории нашей страны - светлый миг Победы в Великой Отечественной войне. Становится все меньше участников ожесточенных боев за Родину. Выставка (0+), открывшаяся в Губернаторском доме в Пензе, приуроченная 74 годовщине Победы, погружает зрителей в атмосферу патриотизма и единства духа.
Авторов этой выставки уже нет в живых. Последний художник, который участвовал в Великой Отечественной войне, Владимир Курдов, ушел из жизни за несколько недель до открытия экспозиции.
«На картинах - обстановка, погружения в реалии фронтовых дорог. От них буквально веет теми событиями», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.
На стендах - в единой композиции работы, выполненные маслом, гуашью и фронтовые зарисовки, написанные карандашом в перерывах между боями. Сразу бросается в глаза особый стиль написания картин. Многие работы выполнены в черно-белой гамме и подчеркивают ужас того времени, который царил и на передовой, и в тылу.
«Незабываемые впечатления. Эти взгляды пронизывают насквозь, они живые, рядом с нами. Как будто говоришь с человеком, как будто видишь и общаешься с ним», - сказала посетитель выставки Галина Бураева.
Дополнением выставки живописи стали скульптурные композиции и стихи пензенских поэтов, участников Великой Отечественной войны. Экспозицию (0+), приуроченную 74 годовщине Победы, можно будет посетить в любой день, кроме понедельника и четверга. Время работы выставки - с 9.30 до 18.00.
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