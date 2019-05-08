В Пензе открылась выставка, посвященная 74 годовщине Победы

Каждый прошедший год отдаляет важное событие в истории нашей страны - светлый миг Победы в Великой Отечественной войне. Становится все меньше участников ожесточенных боев за Родину. Выставка (0+), открывшаяся в Губернаторском доме в Пензе, приуроченная 74 годовщине Победы, погружает зрителей в атмосферу патриотизма и единства духа.

Авторов этой выставки уже нет в живых. Последний художник, который участвовал в Великой Отечественной войне, Владимир Курдов, ушел из жизни за несколько недель до открытия экспозиции.

«На картинах - обстановка, погружения в реалии фронтовых дорог. От них буквально веет теми событиями», - отметил директор Пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

На стендах - в единой композиции работы, выполненные маслом, гуашью и фронтовые зарисовки, написанные карандашом в перерывах между боями. Сразу бросается в глаза особый стиль написания картин. Многие работы выполнены в черно-белой гамме и подчеркивают ужас того времени, который царил и на передовой, и в тылу.

«Незабываемые впечатления. Эти взгляды пронизывают насквозь, они живые, рядом с нами. Как будто говоришь с человеком, как будто видишь и общаешься с ним», - сказала посетитель выставки Галина Бураева.

Дополнением выставки живописи стали скульптурные композиции и стихи пензенских поэтов, участников Великой Отечественной войны. Экспозицию (0+), приуроченную 74 годовщине Победы, можно будет посетить в любой день, кроме понедельника и четверга. Время работы выставки - с 9.30 до 18.00.