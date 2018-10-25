В Пензе открылась выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ

Решение создать организацию, объединяющую юношей и девушек со всей страны, было принято в 1918 году на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи.

Выставка заставляет посетителей совершить путешествие во времени. Темные силуэты красногвардейцев на фоне багрового неба напоминают отважных героев фильма «Неуловимые мстители» (12+), а на другом полотне толпа зевак не отводит взгляд от красного коня, который, олицетворяя могучую силу Советской армии, сражается с противным буржуем. Именно детали помогают понять, чем жила молодежь того времени.

«Пока смотрела, как будто переместилась в то время, в голове все перевернулось. Тогда было хорошо, люди встречались, общались, была одна цель. Жили для себя и Родины», - отметила посетительница выставки Валентина Кошкина.

Чтобы подчеркнуть дух эпохи, организаторы выставки создали инсталляции, собранные из предметов обихода советского времени. Так, в центре экспозиции - форма бойца стройотряда с символичной нашивкой ВССО [всесоюзные строительные студенческие отряды] и шестиструнная гитара, без которой не обходился ни один выезд за пределы родного края по партийному заданию. Другая инсталляция заставляет посетителей выставки погрузиться в атмосферу быта советского человека. Проржавевшая керосинка, алюминиевый бидон, побитая фляга и, конечно, русская гармонь. Отдельное место занимает стенд с комсомольской символикой, удостоверениями ЦК ВЛКСМ, членскими билетами.

Все экспонаты - из личного архива директора пензенской картинной галереи. Самое яркое воспоминание из комсомольского прошлого Кирилла Застрожного - первый выезд со стройотрядом. У Черного моря вместе с другими студентами пединститута он пробивал траншею для водопровода от Кабардинки до пионерского лагеря. Сейчас там - пансионат «Приморский».

«Вставали в пять утра и работали до десяти, пока не было жары. Потом был перерыв - четыре часа, затем снова трудились до восьми-девяти вечера. Получали за это деньги. В следующем году нас отправили в Казахстан, Караганду, в степь. Там поселок Пушкино, где построили пять кирпичных домов, на улице Пензенского Комсомола», - рассказал он.

По словам комсомольцев, ВЛКСМ был главной мобилизирующей силой советского времени, а слово «комсомолец» означало, прежде всего, состояние души. Сильным стимулом для новых свершений выступали поощрения в виде почетных грамот, знаков отличия и званий.

«Организация стала настолько мощной, что современным ребятам будет трудно представить, она объединяла огромное количество молодых людей от 14 до 28 лет, которые сделали очень много на благо страны», - отметила заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи имени Савицкого Нина Санталова.

Организаторы выставки уверены, что посетить экспозицию в Губернаторском доме будет интересно не только тем, чья молодость выпала на советское время, но и современной молодежи. Она поможет школьникам и студентам понять, о чем думали и мечтали их бабушки и дедушки.