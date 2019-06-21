Пензенцев приглашают на выставку «Петр I и его город Санкт-Петербург»

«Петр I и его город Санкт-Петербург». Выставка (0+), которая открылась в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства, создана под влиянием впечатлений, полученных на выездных пленэрах. Ее авторы - преподаватели кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» и студенты архитектурного факультета.

Представленные на выставке работы объединяют все художественные сиюминутные впечатления и свежие эмоции, ведь на каждую из них ушло, как минимум, - два-три часа. Все этюды выполнены на пленэрах. Работать на них нужно быстро и ловко, ведь погода изменчива, а от светового наполнения зависит и глубина цвета, и настроение картины. Участники выставки, а это два преподавателя кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» и студенты архитектурного факультета, постарались передать необыкновенную атмосферу, которая царит в городе на Неве.

«Сам Питер, конечно, воодушевляет на искусство. Там живут совершенно другие люди. Отличается даже обстановка, в которой находишься. Санкт-Петербург вдохновляет своей красотой, архитектурой и колоритом», - отметила преподаватель кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» ПГУАС, соавтор выставки Татьяна Мотова.

На выставке «Петр I и его Санкт-Петербург» запечатлены шумные улицы и тихие переулки, широкие проспекты и уютные скверы с тенистыми деревьями. Особый колорит создают строгие крепости и православные храмы на фоне живописной природы. Значительная часть экспозиции - это неповторимые питерские набережные.

«Меня очень привлекают гранитные набережные со спусками на воду, мостиками и чугунными оградами Санкт-Петербурга. Это то, чего в Пензе в таком количестве нет, именно в таком стиле», - сказала преподаватель кафедры «Рисунок, живопись и скульптура» ПГУАС, соавтор выставки Екатерина Цимбалист.

На выставке можно увидеть работы, выполненные в цвете, а также черно-белые этюды. На одних Петербург предстает перед зрителем мрачным и суровым, другие картины пронизаны светом.

Экспозиция (0+), созданная под влиянием впечатлений от поездки в город Петра, будет работать до осени.