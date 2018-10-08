В Пензе открылась выставка мастера по керамике и глине

В пензенском музее народного творчества открылась выставка (0+) в память о мастере по керамике и глине Евгении Соловьеве. Его близкие и ученики сделали акцент не на абашевской игрушке, которой прославился мастер, а на первые работы, в которых так заметно дыхание севера.

Нежность зимы – в самых первых работах Евгения Соловьева. Их он лепил, находясь в непосредственной близости от сурового колорита - на Чукотке. Эта выставка должна была открыться еще в прошлом году, мастер готовил ее к своему 70-летию. Но не дожил до знаменательной даты. Сейчас в память о нем, мини-выставку открывают его близкие, друзья, коллеги и ученики.



«Он просто не успел все сделать, я выставила работы, начиная с первых, когда он жил на Севере и северной тематики, плюс гончарное дело и дудки. Разная техника», - рассказала вдова Евгения Соловьева Татьяна.



Прославился Евгений Соловьев абашевской игрушкой. Этому народному ремеслу он учился около трех лет в селе Абашево. В его работах можно даже распознать фигуры людей. Художник, естественно, привлек внимание музея народного творчества.



«Очень долгое время сотрудничал с музеем народного творчества, был очень частым участником различных региональных областных международных выставок, всегда откликался на наше предложение провести мастер-класс. Приезжал сюда даже с гончарным кругом, вообще хотели бы напомнить о его работах, творчестве. Он был удивительным человеком», - отметила специалист по экспозиционно-выставочной деятельности музея народного творчества Наталья Симонова.

Образцы его скульптур животных и птиц, свистульки, вазы – также часть постоянной экспозиции музея народного творчества. Нередко через работы Евгений Соловьев находил учеников, которые и сегодня продолжают его традиции уже в своем творчестве.



«Я пришла работать в музей народного творчества и познакомилась с Татьяной и Евгением, сначала просто с их работами. Первое занятие, конечно, ничего не получалось. Но ты занялся этим видом творчества, то оно не отпускает», - сказала ученица Евгения Соловьева Ольга Петрова.

Евгений Соловьев начал заниматься керамикой и гончарным мастерством в начале 70-х годов прошлого века, как говорят его близкие, за гончарным кругом он трудился вплоть до своих последних дней. Выставка работ пензенского мастера керамики, глины и абашевской игрушки будет открыта в музее народного творчества до конца ноября.