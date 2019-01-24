В Пензе открылась выставка художника-реалиста Дмитрия Мотова

В пензенской картинной галерее открылась выставка (0+) художника Дмитрия Мотова. Она стала самой большой персональной экспозицией среди тех, что были организованы в галерее за последние несколько лет. В нее вошли более 120 работ. Все они посвящены русской глубинке.

На его полотнах - бурная весна и умиротворяющие зимние пейзажи, тихие улочки Крыма, утопающие в цветах и буйство красок на знаменитой Фонтанке в Питере. Яркие сочные тона чередуются со спокойными пастельными оттенками, наполненное солнечным светом настроение сменяется меланхоличной грустью. Картины Дмитрия Мотова имеют характер этюдов-впечатлений, а главной темой его работ всегда остается провинция.

«Просто мне близка эта тема. Нравится в ней существовать, находиться, это мой образ жизни. Люблю колоть дрова, в баню ходить, воду носить и, соответственно, нравится образ села, деревни», - рассказал Дмитрий Мотов.

Он считается художником-реалистом, однако многие его работы приближены к импрессионистической манере. Они написаны в особой стилистике - широкие большие мазки, очень неэкономно наложенная краска. На самом деле это определенная изюминка Дмитрия Мотова.

«Этот стиль не могли не заметить коллекционеры. Один из них - Виктор Георгиевич Карцев, наградил Дмитрия «Золотым знаком» и почетным дипломом. Это очень большая редкость, когда художник перерабатывает, то есть, получая основные знания изобретает что-то свое и продолжает писать в реалистичной манере», - отметила региональный куратор международного фонда «Культурное достояние» Мария Кузенькина.

Полотна Дмитрия Мотова находятся в собраниях государственных музеев и галерей не только России, но и Японии, Китая, Черногории, США и других стран, в личных коллекциях известных деятелей, в числе которых - Светлана Медведева и Нурсултан Назарбаев, а также в собраниях известных российских коллекционеров.

«Мы вам желаем, конечно, творческого вдохновения, много сил и возможностей для дальнейшей деятельности, реализации работ. Они сегодня очень востребованы. Вы - один из самых востребованных художников региона. Желаем вам во всем удачи», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

На торжественном открытии выставки слова восхищения Дмитрию Мотову адресовали не только официальные лица, но и коллеги по творческому цеху. В память о персональной выставке директор картинной галереи Кирилл Застрожный вручил художнику благодарственное письмо и подарочное издание книги (0+) о пензенской картинной галерее.