В Пензе открылась выставка флоры и фауны «Приволжской лесостепи»

В библиотеке имени Лермонтова можно познакомиться с природой Пензенской области. Там открылась выставка (6+) фотографий, сделанных сотрудниками заповедника «Приволжская лесостепь». Открытие экспозиции приурочили ко Дню заповедников и национальных парков России.

Уникальная природная зона, редкие виды растений, животных, рельефов и почв, занесенных в Красную книгу. Вся прелесть и красота природы запечатлена объективом фотоаппарата сотрудников заповедника. Некоторые из них фотографируют уже больше десяти лет.

«Первый раз в жизни взяла фотоаппарат, когда оканчивала вуз, это было очень давно. Хотела фотографировать не друзей, не родителей, не себя, а именно растения. Первые снимки были черно-белые», - рассказала старший научный сотрудник заповедника «Приволжская лесостепь» Татьяна Горбушина.

Выставка успела стать традиционной. Дата вернисажа была выбрана неслучайно. 11 января - День заповедников и национальных парков в России.

«У каждого из нас есть возможность наблюдать за тем, какие изменения, с нашей точки зрения, происходят на территории заповедника», - отметила государственный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора по Пензенской области Татьяна Красноносова.

На открытие выставки пригласили и юных натуралистов. Их работы пока не были представлены, но показать свое видение красоты природы они смогут в апреле на ежегодном конкурсе «Мир заповедной природы» (0+), организованном заповедником и центром развития творчества, детей и юношества.

«Они готовят работы в течение года. Это и фотографии, и рисунки. Затем оцениваем самые лучшие и направляем на всероссийский конкурс», - рассказала методист областного центра развития творчества, детей и юношества Анастасия Дружинова.

Выставка фотографий флоры и фауны заповедника Пензенской области будет работать до конца февраля, и для посетителей она бесплатна.