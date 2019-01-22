22 января 2019, 17:37Образование

В Пензе открылась выставка дипломных работ учеников художественной школы

Детская художественная школа №1 им. В.Е. Татлина приглашает всех желающих посетить новую выставку «Любимая моя губерния» (0+), которая посвящена 80-летию образования Пензенской области.

Экспозиция расположена в детской картинной галерее, которая несколько лет находится на базе ДХШ №1.

Выставочные экспонаты отбирали из числа лучших дипломных работ учеников в 2018 году. На полотнах представлена история Пензенской области. Здесь - и Губернаторский дом, и новое здание областного драматического театра, Дом народного творчества, храмовая архитектура и много других интересных картин, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Пензенцы и гости города могут осмотреть выставку с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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