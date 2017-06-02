02 июня 2017, 20:05Культура В Пензе открылась выставка династии Макаровых В областной картинной галерее имени Савицкого открылась выставка «Династия художников Макаровых» (6+). В экспозиции представлены работы знаменитого петербургского художника Ивана Макарова и его потомков. Судьба академика живописи тесно связана с сурским краем - в Пензе он написал свои самые известные картины.

Из Мордовии в Пензу приехала выставка «Династия художников Макаровых». В честь 195-го дня рождения знаменитого живописца Ивана Макарова его потомки привезли в город свои лучшие картины. Портреты работы Ивана Макарова украшают постоянную экспозицию Пензенской картинной галереи. Его полотна находятся в собрании Третьяковской галереи, Пушкинского музея и многих других выставочных залов.



«Писал портреты известных личностей, которые знакомы обычному посетителю музеев. Это Наталья Николаевна Пушкина, впоследствии Ланская. Детей Пушкина и Ланского писал», - рассказал художник Юрий Макаров.

Потомок живописца в пятом поколении Юрий Макаров родился в Грозном. От семейных традиций он не отступает, правда, в отличие от знаменитого портретиста, в его творчестве преобладают пейзажи. За каждым из них скрываются богатая история и своя мелодия. Художник творит под любимую музыку. Одна из лучших, по мнению самого мастера, работ «Путь к свету» — метафора человеческой жизни.

Внучка Юрия Макарова Светлана Ефремова - художница в седьмом поколении. Сейчас она учится в Репинском институте, академиком которого был ее знаменитый предок. Девушка рассказывает, что карандаши из рук не выпускает с самого детства. Признается, что для нее большая честь выставляться в Пензенской картинной галерее.



«Я стала художником, еще когда не знала, что у меня такой дед. Я всегда рисовала, не занималась ничем другим. У нас в семье очень легкая атмосфера любви и приятия друг друга. Поэтому никакого давления абсолютно нет. Наоборот, это только добавляет вдохновения и желания работать», - поделилась художница.



На выставку Макаровы привезли более 50 своих полотен в различных жанрах и стилях. Работать экспозиция будет до 2 июля.

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