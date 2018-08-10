В Пензе открылась выставка «Босх и Брейгель»

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10 августа 2018, 19:31Культура
В Губернаторском доме открылась выставка репродукций художников эпохи Северного Возрождения (0+). Все работы созданы в специальной технике наиболее точно передающей изображение картин-оригиналов, которые, кстати, в России не увидеть.
Полотна Босха и Брейгеля зрителям приходится практически читать - расшифровывать образ каждой из многочисленных фигур, как бы ни были они причудливы, кошмарны, непохожи ни на животных, ни на людей, и складывать шок от каждой из них в одну историю, как правило, библейскую.
Попытка изобразить мир в нескольких плоскостях: ад, земля, чистилище, рай - кажется главной задумкой Босха, которая не давала ему покоя. В картине «Сад земных наслаждений», ад - даже музыкальный. Но не всегда современный зритель века может разгадать все загадки художников XV и XVI веков.
«Это была философия, которую в том время слушали люди с кафедр храмов. Главное, что хотел донести Босх, - то, что человек создан, чтобы страдать, тем самым возрастая духовно, но он все время норовит поддаться искушениям», - рассказала заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. Савицкого Нина Санталова.
От творчества Босха осталось всего 25 картин и восемь рисунков, от наследия Брейгеля - около 45 полотен. Подлинники хранятся в нескольких музеях мира, и увидеть эти картины в России невозможно. Те работы, которые привезли в Пензу - досканальные репродукции, созданные на компьютере в технике жикле. И это тоже своего рода элемент фантастики на загадочном вернисаже.
«Есть хорошо изготовленные копии, но все же, работа такого мастера стоит между нами и подлинником, здесь нет этого промежуточного звена», - сказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.
От количества ужасающих, нереальных сцен остается тяжелый осадок, становится душно. Но как бы упорно, преувеличенно и нелепо художник не рисовал страдание, сколько бы ни пытался изобразить зло, каждая картина в итоге становится движением к свету. А путешествие, которое проделывает вслед за ними зритель, это путь к надежде.
Выставка репродукций Босха и Брейгеля продлится в Губернаторском доме до конца сентября.
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