В Пензе открылась выставка «Босх и Брейгель»

В Губернаторском доме открылась выставка репродукций художников эпохи Северного Возрождения (0+). Все работы созданы в специальной технике наиболее точно передающей изображение картин-оригиналов, которые, кстати, в России не увидеть.

Полотна Босха и Брейгеля зрителям приходится практически читать - расшифровывать образ каждой из многочисленных фигур, как бы ни были они причудливы, кошмарны, непохожи ни на животных, ни на людей, и складывать шок от каждой из них в одну историю, как правило, библейскую.

Попытка изобразить мир в нескольких плоскостях: ад, земля, чистилище, рай - кажется главной задумкой Босха, которая не давала ему покоя. В картине «Сад земных наслаждений», ад - даже музыкальный. Но не всегда современный зритель века может разгадать все загадки художников XV и XVI веков.

«Это была философия, которую в том время слушали люди с кафедр храмов. Главное, что хотел донести Босх, - то, что человек создан, чтобы страдать, тем самым возрастая духовно, но он все время норовит поддаться искушениям», - рассказала заведующая экспозиционным отделом Пензенской картинной галереи им. Савицкого Нина Санталова.

От творчества Босха осталось всего 25 картин и восемь рисунков, от наследия Брейгеля - около 45 полотен. Подлинники хранятся в нескольких музеях мира, и увидеть эти картины в России невозможно. Те работы, которые привезли в Пензу - досканальные репродукции, созданные на компьютере в технике жикле. И это тоже своего рода элемент фантастики на загадочном вернисаже.

«Есть хорошо изготовленные копии, но все же, работа такого мастера стоит между нами и подлинником, здесь нет этого промежуточного звена», - сказал директор пензенской картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

От количества ужасающих, нереальных сцен остается тяжелый осадок, становится душно. Но как бы упорно, преувеличенно и нелепо художник не рисовал страдание, сколько бы ни пытался изобразить зло, каждая картина в итоге становится движением к свету. А путешествие, которое проделывает вслед за ними зритель, это путь к надежде.

Выставка репродукций Босха и Брейгеля продлится в Губернаторском доме до конца сентября.