28 ноября 2017, 19:14Культура В Пензе открылась уникальная выставка Николая Мордовина До 15 декабря в Губернаторском доме будет работать уникальная выставка пензенского художника и скульптора Николая Мордовина (0+). Экспозицию составили работы из разных периодов его длительной творческой карьеры. На выставке представлены картины, скульптуры, а также плакаты советского времени. Николая Мордовина считают одним из самых ярких талантов региона. Его произведения украшают частные коллекции живописи и скульптуры по всему миру. Кстати, именно одна из работ художника победила в конкурсе на лучший памятник, посвященный материнству.

Эпизоды священных историй будто оживают в скульптурах, которые расположились в нескольких залах Губернаторского дома. Повсюду - церкви, кресты, купола. Религиозная тематика - одна из основных в творчестве Николая Мордовина. Как признается сам, тяга к непостижимому, к высшему досталась от дедушки. Его образ, кстати, тоже есть среди работ Мордовина. Так и назвал – «Деду. Посвящение». Изобразил его, как помнит в детстве - за привычной работой, тот был известным иконописцем в селе Поим. С каждым экспонатом связана личная история - а как иначе? Свою выставку пензенский скульптор называет итогом всей жизни.

«Я просто работал честно, так как мог, насколько хватало сил и таланта. Человек должен ставить высокие цели», - поделился художник, скульптор Николай Мордовин.

В его работах - и философия, и юмор. Особое внимание - красоте женщины, и, в первую очередь, - матери. Эту скульптуру создал 30 лет назад, когда у них с женой родился сын.

«Я видел, как моя женушка, как птица к ребенку, никого не подпускает. И я постарался передать, что она его оберегает. Материнство - это очень сложный образ», - рассказал Николай Мордовин.



Теперь этот образ должен стать одним из символов города. Самая важная работа для Николая Мордовина победила в конкурсе на разработку проекта «Памятник матери». Кстати, Николай Михайлович является автором одного из самых известных пензенских монументов. «Разорванная звезда» в микрорайоне Арбеково, установленная в честь воинов-интернационалистов, - его детище. Как отмечают коллеги, каждая из скульптур Мордовина - монументальна, а это редкость.

«Монументальное видение скульптуры - это редкий дар. У Николая Мордовина любая работа могла бы быть в экстерьере», - отметила заслуженный художник России Людмила Маневич.

И все-таки Николая Мордовина в Пензе считают художником-плакатистом. Однако дело не в том, что основные его работы - это плакаты. Искусствоведы объясняют, что истинный плакатист - тот, кто умеет отсечь все лишнее и сказать самое главное.

«Плакат говорит об особом мышлении художника и об особой образности, это перешло и во все его скульптуры. Для меня художник Мордовин – это, прежде всего, - плакатист», - сказала заведующая экспозиционным отделом картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

Что касается живописи Мордовина, то ее художник называет отдушиной. Работая над картинами, он уходит от минимализма скульптур и плакатов и просто расслабляется - дает волю воображению. Думая о будущем, Николай Мордовин признается, что планов не строит, а секреты творчества не раскрывает. Сколько задумок удастся воплотить в жизнь, говорит, одному Богу известно, а сам будет работать как привык - честно и во всю силу.

Культура

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