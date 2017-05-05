05 мая 2017, 19:17Культура В Пензе открылась уникальная фотовыставка «Зазеркалье» Мода вне стереотипов. В Центре культуры и досуга открылась уникальная фотовыставка «Зазеркалье» (12+). В экспозиции представлено более 40 снимков моделей из Пензы и Москвы, которых называют особенными, - это люди с ограниченными возможностями здоровья. Однако они не сомневаются, что могут составить конкуренцию коллегам, не имеющим инвалидности. Доказательством тому являются снимки - необыкновенные и завораживающие.

Еще полгода назад Юлия Яскина и подумать не могла, что когда-нибудь окунется в мир высокой моды. Ограниченные возможности здоровья не позволяли девушке об этом мечтать. Однако именно благодаря такой особенности и, конечно, прекрасным внешним данным Юля стала участницей профессионального фотопроекта «Зазеркалье».

«Очень понравилось попробовать себя в роли модели - это очень интересно. Показать какие-то свои скрытые стороны: элегантность, сексуальность, которые в повседневной жизни мы чаще всего скрываем за коляской», - поделилась она.

Фотографии Юлии и еще 20 таких же, как она, - особенных моделей из Пензы и Москвы - представили на выставке в Центре культуры и досуга. Яркая и, безусловно, уникальная экспозиция – заслуга команды профессионалов. В течение двух дней над образами участников проекта работали стилист, визажист, дизайнер и фотограф.

«Вся команда трудилась постоянно, режим нон-стоп не давал расслабиться. Если мы делали какие-то небольшие перерывы, то падали, общались и - дальше снимать», - рассказал фотограф проекта «Зазеркалье» Александр Бондарев.

На выставке представлены по две фотографии каждого участника. Это два совершенно непохожих образа. В первом модели предстают в повседневных или вечерних нарядах, во втором перевоплощаются до неузнаваемости.

«Нам для работы были выданы головные уборы, украшения из веревок и нужно было создать образ. Мы, посмотрев на это все, поняли, что наш образ - царственно-демонический, потому что черный цвет предполагает какую-то таинственность, потусторонность», - сказала дизайнер проекта «Зазеркалье» Ольга Букина.

Из Пензы конкурс на участие в проекте прошли семь человек. Из них трое – представители сильного пола. Говорят, на них фотосессия повлияла значительнее, чем на девушек.

«Очень много было бурных эмоций. Участвую в подобном первый раз, когда началось все, я даже не мог себе представить, что это, как это. Даже хотел не участвовать, а потом - первая фотосессия, вторая, и уже понимаешь, что ты вошел во вкус. Благодаря проекту «Зазеркалье» я открылся», - признался участник проекта Алексей Сеитов.

Идейная вдохновительница необычной фотосессии, кстати, не имеющей аналогов в стране, – Анастасия Виноградова. Родилась она в Пензе, но живет в Москве, где этот проект и реализовала впервые.

«Идея лежала на поверхности, поскольку моделей с инвалидностью сейчас в мире очень много, и это мировая практика. Так как я сама являюсь моделью с инвалидностью международного уровня, мне хотелось бы это привнести и в другие города, дать возможность, шанс таким же моделям как и я шагнуть в мир моды», - рассказал организатор прокта.

На официальном открытии уникальной для Пензы выставки зашла речь о том, что такой проект имеет мировое значение. Это еще один шаг к жизни в мире без стереотипов.

«Главное, что Пензенская область становится тем регионом, где есть понимание того, что все люди имеют равные возможности. Это должно прийти ко всем», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Увидеть фотографии может любой желающий. Выставка в Центре культуры и досуга будет работать до 11 мая. Затем экспозиция отправится в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Краснодар – за новыми лицами и новыми образами.

Культура

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