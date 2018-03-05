В Пензе открылась студия дизайна «Вектор»

В Пензе открылась уникальная студия дизайна «Вектор». Теперь найти самые разные материалы для отделки и оформления интерьера квартиры, дома или офиса станет намного проще. Студия работает только с проверенными компаниями, которые производят керамические изделия, напольные покрытия, двери и много другое. С продукцией можно познакомиться в выставочном зале, но это только часть огромного ассортимента, который предлагают покупателям.

Первая в регионе! Первая в России! В Пензе в новом уникальном формате открылась студия дизайна «Вектор». В одном месте представлена продукция более 30 российских и зарубежных компаний-производителей отделочных материалов, мебели и сантехники. Уникальность в том, что там объединяются два формата торговли - офлайн и онлайн.

«Торговля со склада уходит в прошлое. В момент прихода интернета человека интересует touching - ему хочется потрогать. У нас в магазине человек может посмотреть, потрогать образцы, сесть за компьютер и выбрать необходимое в интернете и мы это все привезем в течение недели», - отметил управляющий холдингом «Росстрой» Константин Волков.

Пространство студии разделено на бренд-зоны. В числе самых известных - «Kolpa-San». Компания предлагает оборудование и аксессуары для ванных комнат. Производство находится в Словении. 80% всей продукции реализуется на рынке Европы - а это свидетельство высокого качества и соответствия современным тенденциям в дизайне интерьера. Каждая ванна от «Kolpa-San» имеет антибактериальное покрытие. Все изделия устойчивы к механическим повреждениям, а значит долговечны.

«У нас порядка 100 моделей ванн, в том числе - бассейны, поддоны и шторки, все разных размеров, комплектации и цветов, это то, чего не могут предоставить наши прямые конкуренты», - рассказала региональный менеджер компании «Kopla-San» Кристина Третьякова.

«Тамбовский дом паркета» - еще одно из громких имен. Компания продает крупноформатную массивную, террасную, инженерную доску для пола и изделия из термомодифицированной древесины. Основное сырье изделий - дуб и ясень, которые отличаются высокой прочностью. В этом можно убедиться в дизайн-студии «Вектор».

Представленный ассортимент дарит возможность быстро и качественно воплощать в реальность самые смелые идеи и пожелания заказчиков. Об этом на церемонии открытия говорили пензенские дизайнеры.

«Все очень хорошо организовано, такого в Пензе еще не было. Радуют представленные современные модели и большой выставочный зал, к тому же удобная парковка и расположение в центре города», - поделилась дизайнер Татьяна Грузд.

Студия дизайна «Вектор» работает напрямую с производителями, а значит не «накручивает» цены. Выгодно, качественно и красиво. Приходите! Торговый центр «IMall», улица Суворова, 2.