В Пензе открылась спартакиада допризывной молодежи

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04 мая 2017, 20:50Общество
В Пензе стартовала областная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий. Она посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе соревнований - легкая атлетика, плавание, подтягивания, метание гранаты, прыжки в длину с места, стрельба из пневматической винтовки. Состязания пройдут на стадионе «Первомайский», в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах и в тире ДОСААФ. Торжественное открытие состоялось на площади Ленина.
Традиционная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий началась с парада участников. В Пензу съехались 35 команд, которые стали победителями в своих районах. Чтобы попасть на соревнования, юноши и девушки прошли жесткий отбор.
«Я очень рада, что попала в команду, научилась очень многому. У меня цель - поступить в военную академию, я буду стараться идти к этому», - призналась участница соревнований Александра Бирюкова.
Хотя боевые искусства не входят в программу спартакиады допризывной молодежи, ее участники и гости с удовольствием посмотрели на приготовленное для них шоу.
«Пензенцы, молодые юнармейцы трижды становились победителями всероссийской спартакиады допризывной молодежи, и я уверен, что сегодня лучшие наши спортсмены, которые отберутся для участия во всероссийской спартакиаде, смогут достойно представить Пензенскую землю», - сказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.
Пензенские школьники - достойные наследники победителей Великой Отечественной войны, уверен председатель городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.
«Это же будущие воины российской армии. Они достойно продолжают традиции советской армии, Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что так будет и дальше», - отметил он.
После торжественного открытия участники спартакиады отправились выявлять сильнейших. В программе соревнований - строевая подготовка, бег, плавание и еще несколько дисциплин.
Всероссийская спартакиада допризывной молодежи в 2017 году пройдет в Краснодаре в конце июня. Кто из пензенцев туда отправится, станет ясно в пятницу, 5 мая, когда завершится региональный этап.
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