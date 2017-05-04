04 мая 2017, 20:50Общество В Пензе открылась спартакиада допризывной молодежи В Пензе стартовала областная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий. Она посвящена 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе соревнований - легкая атлетика, плавание, подтягивания, метание гранаты, прыжки в длину с места, стрельба из пневматической винтовки. Состязания пройдут на стадионе «Первомайский», в открытом бассейне училища олимпийского резерва в Ахунах и в тире ДОСААФ. Торжественное открытие состоялось на площади Ленина.

Традиционная спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий началась с парада участников. В Пензу съехались 35 команд, которые стали победителями в своих районах. Чтобы попасть на соревнования, юноши и девушки прошли жесткий отбор.



«Я очень рада, что попала в команду, научилась очень многому. У меня цель - поступить в военную академию, я буду стараться идти к этому», - призналась участница соревнований Александра Бирюкова.

Хотя боевые искусства не входят в программу спартакиады допризывной молодежи, ее участники и гости с удовольствием посмотрели на приготовленное для них шоу.



«Пензенцы, молодые юнармейцы трижды становились победителями всероссийской спартакиады допризывной молодежи, и я уверен, что сегодня лучшие наши спортсмены, которые отберутся для участия во всероссийской спартакиаде, смогут достойно представить Пензенскую землю», - сказал вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.



Пензенские школьники - достойные наследники победителей Великой Отечественной войны, уверен председатель городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.



«Это же будущие воины российской армии. Они достойно продолжают традиции советской армии, Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что так будет и дальше», - отметил он.



После торжественного открытия участники спартакиады отправились выявлять сильнейших. В программе соревнований - строевая подготовка, бег, плавание и еще несколько дисциплин.

Всероссийская спартакиада допризывной молодежи в 2017 году пройдет в Краснодаре в конце июня. Кто из пензенцев туда отправится, станет ясно в пятницу, 5 мая, когда завершится региональный этап.

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