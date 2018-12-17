В Пензе открылась резиденция Деда Мороза

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17 декабря 2018, 19:46Общество
Два десятка Дедов Морозов вместе со Снегурочками и сказочными персонажами устроили в центре города праздничное шествие. Присоединиться к нему могли все желающие. А потом на главной площади Пензы зимние волшебники оценили свою резиденцию.
Деды Морозы и сказочная свита громко и весело открыли в Пензе новогодний сезон..
«Ко всем в сердца приходит настоящая новогодняя сказка, не только к детям, но и взрослым», - отметил Дед Мороз Буба.
Дедушки зазывали всех к себе в избушку. Ее уже второй год подряд возводят на центральной площади. Домик принимают Деды Морозы из Пензенской гильдии. Каждый дает свою оценку праздничному убранству.
«Прекрасный, уютный домик. Буду рад принять здесь всех детишек, послушать стихи, песни, поиграть в игры, приходите», - сказал Дед Мороз Боян.
Приглашение с радостью приняли сотни горожан. Все желающие могли сфотографироваться с Дедом Морозом, загадать желание и присоединиться к общегородскому хороводу вокруг нарядной зеленой красавицы.
Этот праздник оказался первым не только для малышей, но и для некоторых артистов. 15-летней Виктории Удаловой принимать участие в открытии новогоднего сезона в образе Снегурочки - в новинку. Впрочем, надев костюм, девочка хорошо справилась с ролью.
«Очень весело. Хочется дарить детям праздник и хорошее настроение. Главное для Снегурочки - это улыбаться, быть доброй и танцевать», - рассказала она.
С этого дня новогодняя шоу-программа ждет пензенцев ежедневно (0+). Заглянуть в гости к Деду Морозу можно с 17.00 до 18.00 часов.
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