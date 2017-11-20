20 ноября 2017, 19:51Общество В Пензе открылась профессиональная Академия боевых искусств Дзюдо, самбо, бокс в одном месте. В Пензе открылась профессиональная Академия боевых искусств. Теперь заниматься смешанными единоборствами можно на большой и оборудованной площадке. Работать со спортсменами будут квалифицированные тренеры.

«Самое главное - здесь очень хорошие специалисты, тренеры и люди очень увлеченные, действительно, фанаты своего дела. Я собираюсь сына сюда начать водить. Потому что он занимается сейчас боксом и отдельно дзюдо, тоже у хороших тренеров. Ну а здесь, как раз, помогут ему скомбинировать все это», - сказал президент Ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.



Для занятий смешанными единоборствами подготовили два зала. В них есть все необходимое для профессиональных тренировок: октагон, боксерские мешки и другое спортивное оборудование. На тренировки приглашают не только взрослых спортсменов. Специалисты планируют набрать несколько детских групп и группу пожилых людей.

Общество

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