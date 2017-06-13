13 июня 2017, 18:01Общество В Пензе открылась первая смена оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец» 13 июня на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева состоялось торжественное открытие первой смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец». Ее участниками стали ученики 8-ых и 9-ых классов школ Приволжского федерального округа. В течение 18 дней они будут постигать основы военного дела.

Уже пятый год Пенза собирает лучших учащихся старших классов со всех регионов Приволжского федерального округа в лагере «Гвардеец». На этот раз в числе участников масштабного проекта - школьники города-героя Севастополя и ребята из Луганска.



«Патриотами не рождаются, ими становятся. И то, что вы сегодня стоите в форме на плацу военного института - это уже патриотизм. Я знаю и верю, что многие из вас впоследствии наверняка примут решение и станут офицерами, прапорщиками, и вы будете служить во благо Родины нашей – России», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



На плацу в одном строю - школьники и курсанты пензенского филиала военной академии: те, кто уже изучил основы военного дела и те, кому еще предстоит это сделать. Программа лагеря включает строевую, физическую и тактическую подготовку, занятия стрельбе и плаванию.

В 2017 году среди участников каждой команды - юнармейцы. Эти ребята - хороший пример для подражания. Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» было организовано два года назад с целью возрождения традиций военно-патриотического воспитания молодежи.



«Очень приятно, когда на Пензенскую землю приезжают ребята из других городов, успевают сдружиться, успевают понять, что они - единое целое. И самое главное - успевают понять свое предназначение, что они нужны этой стране», - отметил начальник регионального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Вячеслав Старшов.

Символ оборонно-спортивного лагеря - Кубок, сделанный по специальному заказу - въехал на плац под рев моторов. Команда «Вираж плюс» регионального отделения ДОСААФ вручила его начальнику штаба лагеря. Александр Булгаков передал символ «Гвардейца» начальнику пензенского филиала военной академии Александру Цаплюку. Кубок будет находиться в стенах учебного заведения всю лагерную смену.



За пять лет военную школу лагеря «Гвардеец» прошли более трех тысяч ребят. С каждым годом число желающих оказаться в числе его участников становится все больше. Кроме Пензы военно-патриотические смены организует город Кстово Нижегородской области.

«Когда ехал сюда, я заехал в Кстово. В глазах у детей – радость, они говорят, что ехали сюда с удовольствием, потому что слышали от знакомых ребят», - рассказал помощник полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Владимир Колчинг.

Смена в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец» продлится 18 дней. За это время ребята не только будут познавать тонкости военного дела в стенах академии, но и станут участниками марш-броска на учебном полигоне в селе Константиновка. Кроме того, школьников ждут спортивные состязания и интеллектуальные конкурсы. По итогам смены все гвардейцы войдут в ряды «Юнармии». Они примут присягу в торжественной обстановке на церемонии закрытия лагеря.

Общество

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