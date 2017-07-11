В Пензе открылась персональная выставка резчика по дереву

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11 июля 2017, 20:59Культура
В пензенском центре культуры и досуга открылась персональная выставка резчика по дереву Игоря Московцева.
Работы умельца хранятся в музеях области, в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом: в Соединенных Штатах Америки, Англии, Германии и Бразилии.
В экспозицию вошли около 30 работ мастера. Из различных пород древесины Игорь Московцев вырезает шкатулки, вазы, пасхальные яйца, бижутерию и образы православных святых.
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