01 февраля 2017, 19:02Культура В Пензе открылась обновленная выставка художника Горюшкина-Сорокопудова В Пензенской картинной галерее имени Савицкого после ремонта открыли несколько залов. В них разместилась обновленная экспозиция художника Ивана Горюшкина-Сорокопудова.

Окунуться в атмосферу патриархальной Руси можно в трех залах Пензенской картинной галереи имени Савицкого. После ремонта там обновили постоянную экспозицию знаменитого художника Ивана Горюшкина-Сорокопудова.



«Очень здорово, что обновленная экспозиция более ярко и интересно представляет все этапы творчества Горюшкина-Сорокопудова. Я не искусствовед, я - зритель. Для меня каждая его работа - это своеобразное внутреннее открытие», - сказал директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.



Сюжеты работ, представленных в залах картинной галереи, – обычная жизнь крестьян в российской глубинке. Колеся по селам, художник присматривался к обычаям народов, изучая и зарисовывая их национальные костюмы и предметы быта.



«Мы сделали экспозицию, подчеркнули, что Иван Силыч, был, прежде всего, мастером исторической картины. Он считал себя историческим живописцем. Его любимыми были XVI-XVII века Руси. И, конечно же, был великолепнейшим мастером портрета», - рассказала заведующая экспозиционным отделом картинной галереи имени К.А. Савицкого Нина Санталова.

Иван Горюшкин-Сорокопудов с особым трепетом относился к православным обрядам и на многих полотнах воспевал патриархальный уклад России. Златоглавые храмы и церковные таинства.



Познакомится с обновленной экспозицией приглашают всех пензенцев и гостей города. В залах планируют проводить не только экскурсии, но и тематические мастер-классы.

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