В Пензе открылась обновленная экспозиция «Традиция русский полков»

В музее русской армии открылась обновленная экспозиция «Традиции русских полков» (0+). Она рассказывает об истории Первой мировой войны. Среди экспонатов - подлинный мундир 1907 года. Примечательно, что экспозиция и музей появились благодаря энтузиазму участников военно-исторического клуба «Аванпост». На открытие организаторы пригласили актера, исполнителя роли профессора Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» (12+) - Виктора Евграфова.

«Это очень обширная тема, она долгое время замалчивалась, стала непопулярной, считалась долгое время позорной. Хотя мы, когда начинаем изучать предков, выясняем, что практически у каждого дед-прадед воевал в ней», - отметил руководитель военно-исторического клуба «Аванпост» Томас Янчаускас.

Среди тех, кто однажды увлекся историей - самые разные люди. В составе гусарского полка из Самары - актер Виктор Евграфов - Мориарти из советских «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Как и его товарищи, он - в полном обмундировании. Дух кавалерии передавал через поэзию.

Первая мировая перестает быть забытой. Об этом говорят новые проекты. В 2018 году в Пензе появятся две мемориальные доски, посвященные георгиевским кавалерам Первой мировой войны. Эта экспозиция получит шанс выйти за стены «Музея русской армии».

«Создается новый музей «Форпост-Пенза», уже утверждена проектно-сметная документация. Одна из постоянных экспозиций будет отдана Томасу Янчаускасу для того, чтобы он мог показать экспонаты и проводить экскурсии», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Организаторы выставки самыми важными экспонатами называют ни подлинное оружие и обмундирование, ни редкие копии, которые восстанавливали вручную, а свидетельства, которые рассказывают о судьбах людей. В их числе - рисунок пензенского офицера, который был сделан перед отправкой на фронт в 1914 м году.