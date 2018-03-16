В Пензе открылась новая модульная котельная

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16 марта 2018, 10:02Общество
В Пензе продолжается переход от централизованного теплоснабжения к модульным котельным. Одна из них открылась на базе клинической больницы №5 на улице Гагарина, 24.
«Работа котельной запущена. В настоящий момент температурный режим в учреждении соответствует нормативу, мы регулярно его мониторим, держим ситуацию на контроле», ¬– рассказал директор ООО «Теплоком» Илья Спирькин.
Как неоднократно отмечал глава администрации города Виктор Кувайцев, трудности с подачей тепла являются неприемлемыми для подобных объектов, где постоянно находятся люди.
«Важно, что тариф остался прежним, и в финансовом плане для потребителей ничего не изменилось», – подчеркнул он.
В конце отопительного сезона котельная продолжит работу по подаче горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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