07 июля 2017, 15:32Образование В Пензе открылась летняя школа «TeenГрад» В Пензе начала работу летняя школа «TeenГрад-2017». В работе молодежного образовательного форума принимают участие школьники из шести городов России. В течение десяти дней профессиональные педагоги научат детей конструированию, 3D-моделированию, дизайну и многому другому. Один смелый проект уже заявлен: участники форума хотят создать механического человека.

В летней школе «TeenГрад», которая открылась в Пензе, команда по 3D-моделированию планирует создать из экологически чистого пластика робота в человеческий рост. Школьники под руководством опытных наставников уже начали настраивать электронику механического человека.



Детали для будущего робота печатают на 3D-принтерах. В зависимости от их размера, на изготовление может уйти от 30 минут до четырех часов. Над созданием сложного механизма трудятся шесть человек под руководством опытного куратора. Сейчас команда техников думает о том, как управлять своим творением.



«В данном случае пока он будет запрограммирован, чтобы с компьютера управлять им, либо с планшета или телефона. Далее можно будет прикрутить и другой функционал. Сейчас нам нужно сделать всю его основную конструкцию – каркас», - рассказал руководитель лаборатории 3D-моделирования летней школы «TeenГрад-2017» Глеб Стальной.



В летней школе «TeenГрад» работают больше сотни школьников из Пензы, Саратова, Самары, Севастополя, Лениногорска и Перми. Здесь они обучаются 3D-моделированию, программированию, видео, дизайну, радиоэлектронике и PR.

Кроме самих детей, освежить свои знания в летней школе приехали и опытные педагоги технических дисциплин.



«Мы ребенку предлагаем, либо он сам выбирает какую-то интересную идею, которую хочет реализовать. Это и есть проект, наша задача - его правильно организовать, чтобы он достиг завершающей стадии. Сейчас этому нас и учат», - сообщил преподаватель робототехники из города Севастополь Максим Виноградов.

Все юные изобретатели получат сертификаты участников региональной программы «1000-list-nick». Особо отличившихся наградят дипломами. Летняя школа «TeenГрад» проработает до середины июля.

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