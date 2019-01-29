В Пензе открылась книжная выставка о 80-летней истории региона

В центральной городской публичной библиотеке имени В. Г. Белинского открылась выставка «Пензенская область: путь длиною в 80 лет» (0+), на которой представлено свыше 70 изданий, посвященных Сурскому краю.

Как сообщает пресс-служба мэрии, экспозиция рассказывает о трех периодах существования Пензенской области: военном времени, годах развития (60-е–90-е) и современности. На выставке представлены издания местных писателей, краеведов, историков-исследователей.

Также здесь можно найти уникальное арт-издание «Богохранимый край» (0+), отражающее православное наследие региона, книги об экономическом развитии и культуре области, энциклопедии по районам, сувенирные фотоальбомы, пишет ИА «Пенза-Пресс».