В Пензе открылась интерактивная выставка о профессиях

В пензенском Доме молодежи открылась выставка «Образование для будущего: новые возможности и перспективы» (6+). На ней представители колледжей и вузов рассказывают школьникам о том, чему можно научиться на каждой из специальностей. Впрочем, не только рассказывают, но и дают примерить на себя в любую из профессий.

Выставка интерактивна. На ней с помощью приближенных к реальности тренажерах любой подросток может примерить на себя, например, профессию водителя. Такая практика обязательна для студентов, специальность которых в будущем будет напрямую связана с автомобилем. Будь то вождение или ремонт. Интерактивность - то, с помощью чего вузы и колледжи области помогают старшеклассникам решить, кем быть. Под выставку отвели два этажа.

Школьники могут попробовать себя в кондитерском деле, дизайне, ремонте автомобилей. За два дня работы выставки проведут 29 мастер-классов. Причем участвуют не только пензенские учебные заведения. О том, что умеют их выпускники, рассказывают и представители колледжей из районов области.

«Вообще основной профиль - аграрный. Мы готовим специалистов для региона и района, но есть специальности, которые нужны в любой отрасли, например, электрические станции в сети системы, монтаж и эксплуатация систем газоснабжения и оборудования и программирование в системах», - рассказала директор Мокшанского агротехнологического колледжа Любовь Рузманова.

Выставка стала и поводом для признания заслуг. На сцене Дома молодежи наградили педагогов и учебные заведения, которые ярче всего проявили себя во всероссийском проекте «Билет в будущее» (6+), который также призван помочь школьникам определиться с дальнейшей профессией. Вместе с Пензенской областью в проекте участвует еще 31 регион.

«Хоть мероприятие и традиционное, но проходит в новом формате. Помимо выставки и знакомства с ведущими организациями, вы можете пройти различные тесты, поучаствовать в мастер-классах и узнать о профессии», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Традиционно о том, какие существуют профессии, в формате выставки школьникам рассказывают незадолго до завершения приема заявок на ЕГЭ. Определиться с экзаменами, а значит, и местом будущей учебы и профессией, школьникам предстоит до 1 февраля.