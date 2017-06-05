05 июня 2017, 19:27Культура В Пензе открылась фотовыставка «В глубине разноцветных морей» Пензенцы отпраздновали Всемирный день защиты окружающей среды. В киноконцертном зале «Пенза» прошел первый открытый экологический кинофестиваль «Живая планета. Эко-Пенза». Праздник посвящен Году экологии в России. В рамках фестиваля открылась фотовыставка «В глубине разноцветных морей» (0+). На ней представлены уникальные подводные фотографии зареченского фотографа Ольги Шапаевой.

Через объектив зареченского фотографа Ольги Шапаевой пензенцы могут подсмотреть, что происходит глубоко под водой. Морские глубины манили Ольгу с детства. Учитель химии и биологии по профессии, фотохудожник по призванию свою мечту осуществила пять лет назад. Первое подводное приключение на глубине трех метров навсегда изменило ее жизнь.

«Это было незабываемо и очень заинтересовало, поэтому начала учиться. В итоге сейчас у меня очень много сертификатов. Недели через две я жду подтверждения того, что я профессиональный дайвер. То есть я смогу обучать людей дайвингу», - рассказала фотограф.



Рекорд Ольги Шапаевой — погружение на 40 метров. Фотограф признается, что на такой глубине нет ярких цветов. Все вокруг - синее и серое. Наиболее красочные снимки получаются на глубине до 30 метров.



Удивительные морские обитатели и живописные пейзажи на фотографиях словно оживают. Можно рассмотреть все до мельчайших деталей. И дело не только в специальной технике, которую используют под водой, но и в особом видении фотохудожника.

Фотографировать под водой зареченка начала через год после первого погружения. Семья сразу поддержала ее новое увлечение. Сестра Ольги Шапаевой Надежда рассказывает, что на выставке представлена лишь небольшая часть подводного творчества фотографа.

«Есть фотография осьминога. Оля пробыла в состоянии невесомости примерно 40 минут для того, чтобы сделать всего лишь один кадр. Это очень ценные фотографии и даются они не просто», - сказала Надежда Синтемова.



Сейчас Ольга старается погружаться под воду при любой возможности. Фотографии привозит, в основном, с Красного и Черного морей, Тихого океана.

На пензенцев, пришедших на выставку, подводные пейзажи произвели большое впечатление.



«То, что я увидела сегодня, - совершенно по-другому смотрится. Ощущения совершенно другие, будто в подводный мир сама погружаешься. Я рада, что выставка здесь открылась и ее посмотрит большое количество народа», - поделилась посетительница выставки Елена Шумкина.

Необычная фотовыставка открылась в рамках экологического кинофестиваля «Живая планета. Эко Пенза». Кроме экспозиции, запланирован также показ фильмов, посвященных защите окружающей среды. Для гостей фестиваля открыты несколько площадок с интерактивными программами, мастер-классами и конкурсами.

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