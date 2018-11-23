В Пензе открылась фотовыставка об Узбекистане

Не можете поехать в Узбекистан? Тогда он сам приедет к вам! По итогам экспедиции пензенского отделения Русского географического общества в бывшую республику СССР в городе на Суре открылась фотовыставка (6+). В экспозиции представлены самые яркие моменты восточной поездки.

Узбекские мелодии настраивали на нужный лад посетителей новой фотовыставки пензенского отделения Русского географического общества. Экспозиция - своеобразный отчет октябрьской экспедиции активистов РГО в Узбекистан. Пензенцы познакомились с культурой, бытом и традициями этнических русских и русскоговорящих, проживающих в Ташкенте, Бухаре и Самарканде.



«Куда бы не приезжали: вуз, школу, в храм - везде накрывали стол, мы попробовали настоящий плов, настоящие узбекские блюда, конечно, фрукты, поэтому впечатления очень добрые и очень светлые от взаимоотношения с людьми», - поделился мнением президент медиаклуба «45 меридиан» пензенского областного отделения Русского географического общества

Олег Ткачев.

За две недели пензенцы опросили свыше 100 респондентов, снимали фото, видео, вели полевые тетради. По приезду домой члены РГО выбрали наиболее яркие фотографии о поездке. 48 снимков составили фотовыставку «Глазами соотечественников».



«Акцент сделан не на качество работ, а на саму динамику, то есть мы выбирали наиболее интересные сюжеты и более интересные фрагменты исследований. Здесь вы увидите популяризацию русского языка. Кстати, русский язык в Узбекистане очень популярен», - рассказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

В 2019 году в планах пензенского отделения РГО - вновь отправиться с экспедицией в Среднюю Азию. В апреле активисты посетят сразу две: Казахстан и Кирзизию.